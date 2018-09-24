«Газпром» втратив лідерство в списку найбільших енергокомпаній світу

У рейтингу світових енергетичних гігантів за версією S&P Global Platts «Газпром» впав з першої на 17-ту сходинку.

Російський монополіст «Газпром» різко погіршив позиції в рейтингу найбільших енергетичних компаній світу за версією S&P Global Platts. З першої сходинки він опустився відразу на 17-ту, свідчить версія рейтингу за поточний рік.

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Водночас, у топ рейтингу вийшов ЛУКОЙЛ, піднявшись з шостого місця на друге. У списку він поступається лише американській ExxonMobil, яка повернула собі першу позицію, втрачену минулого року, пише РБК.

З російських компаній до топ-50 списку також потрапила «Транснефть»: з минулого року вона опустилася з 14-го на 30-ту сходинку. «Сургутнефтегаз» ж, навпаки, різко поліпшив свої позиції, перескочивши відразу з 165-го на 35-те місце. Відразу за ним йде «Роснефть», яка до того була на 22-й позиції.

У першій сотні списку також опинилися російські «Татнефть» (54-те місце) і НОВАТЕК (60-те). Єдиною російською енергетичною компанією, яка не представляє нафтогазовий сектор, в списку опинилися «Россєті» (56-те місце).

Минулого року «Газпром» змінив ExxonMobil на першій сходинці рейтингу після її 12-річного лідерства. Цього року, як зазначається в релізі рейтингового агентства, повторний вихід ExxonMobil на перше місце стався «на тлі відновлення цін на нафту і надій на експортний бум у США».