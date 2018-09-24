Запорізька АЕС відключила другий енергоблок для усунення дефекту

Планується, що енергоблок буде підключений до мережі 28 вересня 2018 року.

Запорізька атомна електростанція 23 вересня відключила від мережі енергоблок №2 для усунення дефекту на трубопроводі автономного контуру головного циркуляційного насоса №3.

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Як повідомила прес-служба держпідприємства «НАЕК «Енергоатом», планований час підключення енергоблоку до мережі - 28 вересня 2018 року.

Відзначається, що в даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться три енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 730 МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.