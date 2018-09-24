Нафта дорожчає - Brent вище $80

Сьогодні вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent зросли на 1,80 відсотка до $80,22 за барель.

Маркерний сорт нафти Brent торгується вище позначки $80 за барель у понеділок вранці, при цьому найбільші трейдери і банки ставлять на підйом котирувань до $90 за барель в найближчі місяці.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent зросли на 1,80 відсотка до $80,22 за барель. Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по $71,94 за барель, що на 1,64 відсотка вище за попереднє закриття, передає Рейтер.

За прогнозом сировинних трейдерів Trafigura і Mercuria, ціна європейського еталона Brent до Різдва може зрости до $90 за барель, а на початку 2019 року подолати позначку $100 за барель через санкції США проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп на початку травня оголосив про вихід з іранської ядерної угоди і подальше відновлення обмежувальних заходів проти Тегерана. Вашингтон зажадав від імпортерів з листопада припинити закупівлі нафти в Ірану.

Аналітики J. P. Morgan очікують, що ринок недорахується 1,5 мільйона барелів іранської нафти на добу через санкції, тоді як Mercuria називає цифру у 2 мільйони барелів на добу.

У самих США нафтовий бум зменшує оберти недостатньо розвиненої інфраструктури. Комерційні запаси нафти в США знаходяться на мінімальному рівні з початку 2015 року.