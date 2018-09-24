В українських сховищах вже накопичили майже 16 мільярдів кубів газу

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися в 2,13 раза. Газові сховища України заповнені на 51,1%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися в 2,13 раза, або на 8,4 млрд куб. м, - до 15,81 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 вересня по 22 вересня в сховища було закачано 1,18 млрд куб. м газу.

Станом на 22 вересня запаси газу в ПСГ становлять 15,81 млрд куб. м, що на 1,15%, або на 182,5 млн куб. м менше, ніж на аналогічну дату 2017 року (15,99 млрд куб. м).

За даними "Укртрансгазу", з 1 по 22 вересня Україна імпортувала 848,35 млн куб. м газу (з них 544,1 млн куб. м - через Словаччину, 289,7 млн куб. м - через Угорщину, 14,5 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 22 вересня становив 1,27 млрд куб. м, а транзит - 5,36 млрд куб. м.

Зазначається, що станом на 22 вересня українські газові сховища заповнені на 51,1%.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу – 14,7 млрд куб. м.