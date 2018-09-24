НКРЕКП продовжує знімати кошти з тарифу «Енергоатома» на компенсацію впливу формули «Роттердам+» - Недашковський

На думку президента "Енергоатома", структура тарифу на відпуск електроенергії АЕС давно визначена, виходячи з того, яка повинна бути оптово-ринкова ціна на цілий рік і скільки потрібно виділити на «Роттердам+».

Новий склад Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), як і минулий, продовжує знімати кошти з тарифу Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» на відпуск електроенергії АЕС на компенсацію впливу формули «Роттердам+», згідно з якою вартість вугілля в тарифах на електроенергію стала розраховуватися на основі європейського індексу API2.

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Про це під час комітетських слухань у Верховній Раді на тему «100 днів роботи оновленої НКРЕКП», які проходили 21 вересня, заявив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський.

«Ми чуємо одні і ті ж самі штампи, ту ж саму риторику, той же самий корупційний «Роттердам», а тариф «Енергоатома» продовжує залишатися найнижчим у світі... Ніякого логічного пояснення дефіциту атомного тарифу цього року в розмірі 13,9 млрд грн не існує. Крім одного, «тарифними ножицями» триває відрізання коштів від державної компанії на користь приватної. Проти цього новий склад не захотів або побоявся виступити», - повідомив президент "Енергоатома".

За його словами, зараз в Україні діє особливе національне регулювання, яке передбачає імітацію тарифоутворення.

Зокрема, структура тарифу давно визначена, виходячи з того, яка повинна бути оптово-ринкова ціна на цілий рік і скільки потрібно виділити на «Роттердам+».

«Наприклад, розрахований за методикою НКРЕКП фонд оплати праці «Енергоатома» в поточному році повинен становити 9,5 млрд грн. Замість цього, комісія передбачає 7 млрд грн. Куди поділася різниця в 2,5 млрд грн? Правильно, на компенсацію впливу «Роттердам+», - заявив Недашковський.

Він уточнив, що таких прикладів зняття коштів з тарифу «Енергоатома» є багато.

«Але і так очевидно, що сьогодні приватний сектор національної енергетики, за рахунок сумнівних тарифних схем, паразитує на державному. І в першу чергу, на атомному. Перекриваючи тим самим свою конкурентну нездатність», - зазначив Недашковський.

Також він додав, що не бачить свідчень того, що новий склад комісії збирається цьому протистояти.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП збільшила з 1 жовтня цього року тариф «Енергоатома» на відпуск електроенергії атомними електростанціями на 3,2% - до 55,76 коп/кВт-ч.

Згідно з документом, зростання тарифу пов'язане із збільшенням фонду оплати праці на 194,15 млн грн.

У свою чергу, як зазначено в проекті рішення, «Енергоатом» пропонував збільшити тариф на 32,3% - до 71,5 коп/кВт-год, при цьому збільшення фонду оплати праці передбачалося на 3 млрд грн.

У 2017 році "Енергоатом" отримав 1,3 млрд грн збитку, тоді як 2016 рік підприємство завершило з чистим прибутком 232,8 млн грн.

12 липня голова «Енергоатома» Юрій Недашковський заявив, що минулий склад Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, загнав компанію в штучні збитки. У середині березня він говорив про те, що поточний тариф компанії на відпуск електроенергії не покриває її мінімальні потреби, зокрема, на закупівлю ядерного палива в поточному році не вистачає 1,436 млрд грн.

У серпні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу НКРЕКП, які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, під час формування оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула «Роттердам+»).

Згідно з позицією НАБУ, такі дії НКРЕКП призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставних витрат.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Формула «Роттердам+» була затверджена постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2016 року "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії".

Згідно з нею, гранична вартість енергетичного вугілля в тарифі на електроенергію, яку виробляють ТЕС, формується на основі біржових цін на вугілля в Європі (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). У НКРЕКП заявляли, що така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Ця формула була розкритикована експертами, а також урядом. Зокрема, міністр енергетики Ігор Насалик сказав, що нове ціноутворення не вирішило проблеми диверсифікації поставок вугілля, а голова Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що завдяки новій формулі теплова генерація, велика частина якої знаходиться в руках бізнесмена Ріната Ахметова, додатково заробила понад 10 млрд грн.