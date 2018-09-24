У Німеччині заявили, що не мають наміру відмовлятися від "Північного потоку-2"

Другий канал поставок газу потрібен для надійного енергопостачання, вважає голова Федерального об'єднання німецької промисловості.

Німеччина не має наміру поступатися США, які закликають відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2" і закуповувати американський зріджений газ.

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Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung, яка цитує голову Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Дітера Кемпфа. За його словами, "через питання надійності поставок газу економіка виступає за другий канал".

Голова BDI розкритикував "втручання третіх країн енергопостачання" Німеччини. Саме держава "вирішує необхідність наявності другого джерела", зазначив Кемпф. На його думку, низька ціна пропонованого США зрідженого газу "нічого не означає", оскільки його ще необхідно доставити через Атлантику, передає «Німецька хвиля».

В даний час будівництво "Північного потоку-2" здійснюється міжнародним консорціумом, в якому 50 відсотків належать російському "Газпрому". Серед учасників консорціуму - дочка BASF Wintershall, Uniper і Shell.

У червні президент США Дональд Трамп назвав Німеччину "заручницею" Росії і пов'язав свої слова на адресу Берліна з будівництвом "Північного потоку-2". Німеччина "розраховує на захист від Росії, але укладає дуже великі угоди щодо нафти та газу з Москвою і платить їй щорічно мільярди доларів", підкреслив Трамп.

США неодноразово погрожували ввести санкції проти енергетичного сектору Росії, як покарання за можливе втручання Москви у президентську кампанію у США в 2016 році. Від цих санкцій можуть постраждати і західні партнери Росії.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова повністю фінансувати спорудження газопроводу, якщо США введуть санкції проти учасників консорціуму, які реалізують цей проект. При цьому, згідно з чинними в Євросоюзі правилами конкуренції, виробник і постачальник енергоресурсів не може бути однією особою.