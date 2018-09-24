Ціна нафти незабаром може перевищити 100 доларів - Bloomberg

Аналітики зазначають, що цей сценарій можливий, "якщо всі потенційні ринкові ризики будуть реалізовані".

Великі нафтотрейдери прогнозують зростання цін на нафту вище 100 доларів за барель вперше з 2014 року на тлі антиіранських санкцій США.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Про можливість такого сценарію попереджають співзасновник Mercuria Energy Group Ltd Деніел Джеггі та співкерівник Trafigura Group Бен Локок. При цьому Джеггі вважає реалістичним підйом нафтових цін до 100 доларів за барель вже в четвертому кварталі.

"На ринку немає пропозиції, здатної компенсувати потенційне зникнення 2 мільйонів барелів нафти на день в четвертому кварталі", - сказав він, виступаючи на конференції APPEC (S&P Global Platts Asia Pacific Petroleum Conference) в Сінгапурі. "На мій погляд, це говорить про швидкий сплеск цін на нафту до 100 доларів за барель", - додав Джегги.

Локок з Trafigura Group в свою чергу віщує зростання вище 100 доларів за барель на початку 2019 року.

Експерт зазначає, що одночасно з поставками нафти з Ірану скорочується і постачання сирої нафти з Венесуели. За його словами, з труднощами стикаються і сланцеві нафтодобувачі - через проблеми з кадрами та обмеженої пропускної здатності трубопроводів, що також може призвести до зростання цін на нафту.

Припускають, що нафта буде дорожчати, і аналітики Citigroup Inc. Вони зазначають, що цей сценарій можливий, "якщо всі потенційні ринкові ризики будуть реалізовані".

Подолання позначки 100 доларів означатиме повернення цін на нафту до рівня 2014 року, зазначає агентство. Bloomberg також зауважують, що це призведе до зростання інвестиційної привабливості великих нафтових компаній.

Востаннє вище за позначку 100 доларів ціна бареля нафти марки Brent піднімалася 9 вересня 2014 року.