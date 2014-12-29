Саудівська Аравія не зможе продавати нафту нижче $40 за барель

Про це заявив генеральний директор американського енергетичного гіганта Breitling Energy Кріс Фолкнер в інтерв'ю CNBC, передає ZN.UA.

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На думку Кріса Фолкнера, зниження ціни нижче $40 за барель створить великі проблеми за держзобов'язаннями Саудівської Аравії.

"Саудити можуть говорити все що завгодно, але вони ж не можуть назавжди залишитися без грошей. Я впевнений, що крайня ціна для їх економіки - це $40", - заявив Кріс Фолкнер.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія сформувала бюджет на 2015 рік з урахування ціни на нафту $80 за барель. В цьому році бюджет країни, дохід у якому на 89% залежав від доходів від нафти, був сформований з розрахунку $103 за барель.

Міністр нафти Саудівської Аравії Алі аль-Нуямі заявив, що організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не буде знижувати видобуток нафти, навіть якщо ціни опустяться нижче $20 за барель.