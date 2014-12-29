Запорізька АЕС після усунення неполадок підключила до мережі шостий енергоблок

На Запорізькій атомній електростанції (м. Енергодар, Запорізька обл.) у ніч на 29 грудня після усунення неполадок підключений до мережі енергоблок №6, раніше відключений дією захисту.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі ЗАЕС, «28 грудня 2014 року о 22 годині 35 хвилин енергоблок №6 Запорізької АЕС після усунення несправності підключений до мережі. Ведеться набір потужності».

За даними інформцентру, на 7 годину ранку 29 грудня сумарна потужність ЗАЕС складає 5300 МВт. Сумарне надходження інертних радіоактивних газів в атмосферу від енергоблоків ЗАЕС - 0,08% допустимого рівня. Радіаційний фон на проммайданчику - 11 мікрорентген на годину, в санітарно-захисній зоні (території навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування атомної станції.

Як повідомлялося, 28 грудня 2014 року о 05 годині 59 хвилин енергоблок №6 Запорізької АЕС був відключений від мережі дією захисту від внутрішніх пошкоджень генератора. Інформцентр повідомляв, що реакторна установка знаходиться на 40% потужності, причини спрацьовування захисту з'ясовуються, в роботі знаходяться 5 енергоблоків сумарною потужністю 4530 МВт.

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Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найпотужніша АЕС в Європі і лідер електроенергетики України, являє собою унікальний енергокомплекс з 6 окремих енергоблоків загальною потужністю 6 000 МВт. Перший блок станції був побудований в 1984 р. останній - в 1995 р.