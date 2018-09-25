Вартість нафти Brent вперше з 2014 року перевищила 81 долар

Зростанню котирувань сприяє рішення, прийняте за підсумками міністерської зустрічі моніторингового комітету ОПЕК+, що пройшла в неділю в Алжирі.

Вартість ф'ючерсів на нафту Brent вперше з листопада 2014 року перевищила $81 за барель.

У попередній раз Brent з поставкою в найближчому місяці торгувалася вище цього рівня 12 листопада 2014 року, передає РБК.

Листопадовий ф'ючерс на Лондонській біржі ICE подорожчав у понеділок, 24 вересня, на 3%, закрившись на позначці $81,20 за барель.

Зростанню котирувань сприяє рішення, прийняте за підсумками міністерської зустрічі моніторингового комітету ОПЕК+, що пройшла в неділю в Алжирі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що ОПЕК+ очікує надлишок пропозиції на ринку в 2019 році та припускає можливість повернення до скорочення видобутку.

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ОПЕК+ поки не досягла погодженого в червні завдання по нарощуванню видобутку (на 0,7–1 млн бар. у добу), щоб компенсувати скорочення поставок з Ірану, що очікує відновлення санкцій США, і Венесуели. Антиіранські санкції, анонсовані в травні, але які формально вступають в силу лише 4 листопада, відлякали покупців з Європи і Азії, включаючи Японію та Індію, в результаті чого за останні чотири місяці іранський нафтовий експорт впав приблизно на 35%.

За перші два тижні вересня Іран продавав в середньому 1,6 млн бар. у добу порівняно з 2,5 млн бар. у добу в квітні, свідчать дані Bloomberg про рух танкерів. Санкційні ризики змушують нафтопереробні підприємства від Китаю до Франції шукати альтернативу іранським поставкам, що призводить до подорожчання сортів, здатних замінити втрачені барелі.

За словами аль-Фаліха, у ОПЕК+ вже є попередня домовленість продовжити роботу по балансуванню нафтового ринку і в 2019 році, однак поки рано говорити, чи залишаться в силі погоджені в 2016 році квоти.

Іранський фактор - одна з головних причин поліпшення прогнозів нафтових цін, які роблять учасники ринку і аналітики.

Раніше УНІАН повідомляв, що в неділю, 23 вересня, члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та представники держав, що не входять в об'єднання, виступили проти заходів, спрямованих на зниження цін на нафту.

Президент США Дональд Трамп 20 вересня назвав картельною монополією країни Близького Сходу, які в якості експортерів виступають за підвищення нафтових цін в своїх інтересах. Заяву було зроблено напередодні засідання моніторингового комітету ОПЕК+ в Алжирі.