Нафта дорожчає через посилення боїв у Лівії

Ціни на нафту зростають після дводенного спаду за рахунок посилення боїв у Лівії.

У понеділок зранку ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,36 до $59,81 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,49 до $55,22, пише Рейтер.

Під час боїв у Лівії на одному із найбільших експортних терміналів почалася пожежа, яка знищила 800.000 барелів нафти, що перевищує обсяг видобутку в країні за два дні, повідомили чиновники.

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"Лівія і всі інші проблеми вимагають націнки за ризик. Ціни на нафту на такому рівні, що інвестори з радістю закладають в них цю націнку", - сказав директор з інвестицій Ayers Alliance в Сіднеї Джонатан Беррет.

На думку аналітика Phillip Futures в Сінгапурі Деніела Енга, цього тижня Brent буде торгуватися в районі $60 за барель, а WTI в діапазоні $55-56. Підтримку цінам дають покриття коротких позицій та плани Китаю і Японії підвищити ліквідність.

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Народний банк Китаю планує наступного року пом'якшити вимоги до депозитів банків. На думку працюючих на уряд експертів, зростання китайської економіки в 2015 році сповільниться до 7 відсотків з очікуваних цього року 7,3 відсотка.

Уряд Японії в суботу затвердив субсидії проблемним регіонам країни та сім'ям в розмірі $29 мільярдів, що, як сподіваються чиновники, допоможе підвищити ВВП на 0,7 відсотка.