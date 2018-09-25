Заплановане з 1 жовтня балансування ринку газу переноситься

"Укртрансгаз" звернувся до регулятора із проханням перенести термін запровадження добового балансування.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), може перенести впровадження добового балансування ринку природного газу в Україні з 1 жовтня, як це було прийнято раніше рішенням регулятора, на 1 листопада.

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Про це йдеться у проекті рішення, яке Нацкомісія розгляне на своєму засіданні 28 вересня.

Згідно з проектом рішення, 20 вересня оператор газотранспортної системи (ГТС) України держкомпанія "Укртрансгаз" звернулася до НКРЕКП з проханням встановити триваліший термін з метою проведення тестування інформаційної платформи оператора ГТС, яка необхідна для впровадження добової балансування, з усіма суб'єктами ринку природного газу.

У зв'язку з цим, у проекті зазначено, що комісія спочатку заслухає представників "Укртрансгазу" на своєму засіданні 28 вересня і, в разі надання обґрунтованих пояснень щодо необхідності продовження заходів з проведення тестування інформаційної платформи, може перенести термін запровадження добового балансування на 1 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня НКРЕКП за результатами позапланової перевірки оштрафувала "Укртрансгаз" на 850 тисяч гривень за порушення Кодексу ГТС і перенесла терміни впровадження добового балансування на ринку газу з 1 серпня на 1 жовтня.

Також, 27 липня, "Укртрансгаз" запропонував перенести запровадження процедури добової балансування ринку газу на кінець квітня 2019 року замість 1 серпня 2018 року, як передбачено Кодексом ГТС.

В середині вересня глава НКРЕКП Оксана Кривенко запевнила про відсутність яких-небудь причин для перенесення впровадження добового балансування ринку газу з 1 жовтня на інший термін.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".

Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальним пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. "Укртрансгаз" за допомогою балансуючого ринку буде вирівнювати обсяг попиту і пропозиції.