Голову «Нафтогазу» оштрафували за відмову надати інформацію про скандальні премії

Коболєва оштрафували на 1,7 тис. грн.

Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва на 1,7 тис. грн за ненадання на запит народного депутата України інформації про премію в розмірі 46,3 млн дол. керівництву «Нафтогазу» за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

Читайте такожСуд скасував штраф голові «Нафтогазу» Коболєву на 7 мільярдів від Фіскальної служби

У тексті рішення суду зазначається, що Коболєв у своїй відповіді на запит депутата не назвав правову підставу для виплати премій, не обґрунтував прийнятність такого рішення, його законність і моральність, а також не надав повний перелік посадових осіб, які отримали премії.

Також повідомляється, що голова «Натфогазу» на судове засідання не з'явився.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій на суму 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді стосовно транзитного контракту, за рішенням якого «Газпром» повинен сплатити української компанії 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу стосовно контрактом на постачання газу, остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року мала бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Решта премії виплачуватимуться протягом трьох років виключно за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій у нинішній час, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій в сумі 46,3 млн дол.