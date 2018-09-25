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Нафта б'є всі рекорди - вартість Brent перевищила $82

15:07, 25 вересня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Вартість "чорного золота" значно зросла напередодні і продовжують демонструвати позитивну динаміку на рішення ОПЕК+ щодо рівня видобутку сировини, повідомляє Росбалт.

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Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в листопаді 2018 року на біржі ICE в Лондоні зросла на 1,01% і досягла рівня $82,01 за барель, свідчать дані торгів.

Востаннє вартість бареля нафти цього сорту перевищувала позначку $82 12 листопада 2014 року.

Як зазначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, у понеділок вартість нафти подолала кілька значущих рівнів. Торги стартували з позначки $79,3 за барель марки Brent, ближче до полудня ціни пройшли опір на $79,8, а ввечері був узятий рівень $80,4, і ціни оновили максимум з другої половини листопада 2014 року. Але і на цьому зростання не закінчився, до кінця дня ціни досягли $80,7. Драйвером зростання стало осмислення підсумків засідання моніторингового комітету нафтовидобувних країн ОПЕК+, на якому учасники відмовилися від додаткового збільшення видобутку нафти найближчим часом, про що просив у твітері президент США Дональд Трамп.

Вранці вівторка ціни знаходилися трохи нижче вчорашніх максимумів, в діапазоні $80,4-$80,7. Ймовірний денний діапазон сьогоднішніх торгів для сорту Brent $79,8-$81,5 за барель. Середньостроковий діапазон, який визначається найближчими значущими рівнями підтримки та опору, змістився до $77,7-$81,6. Пізно ввечері вийде звіт Американського нафтового інституту щодо зміни запасів нафти за тиждень. Нагадаємо, що тижнем раніше вони зросли на 1,25 мільйона барелів.

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Теги: #нафта видобуток ціни