Гройсман має намір підвищити енергонезалежність країни за рахунок пріоритету українського вугілля

Через окупацію Донбасу виник дефіцит енергетичного вугілля на рівні 5 млн. тонн в рік.

Кабінет міністрів України планує ввести в дію пріоритетне спалювання українського вугілля газової марки на теплоелектростанціях, що дасть можливість знизити споживання імпортного антрациту і посилить енергетичну незалежність країни.

Про це йдеться в розпорядженні уряду, текст якого має в своєму розпорядженні видання «Наші Гроші».

Як повідомляється, проект розпорядження Кабміну розробило Міністерство енергетики. У пояснювальній записці до документа зазначено, що через окупацію Донбасу виник дефіцит енергетичного вугілля на рівні 5 млн тонн на рік. Це змусило країну закуповувати більш дороге імпортне вугілля. За даними Міненерго, в Україну було завезено 1,4 млн тонн вугілля марок А (антрацит) і Т (тощий) з ПАР і США на загальну суму 3,7 млрд грн, що майже дорівнює рівню держпідтримки шахт в останні два роки - 2, 9 млрд грн.

Міненерго зазначає, що пріоритетне спалювання вугілля вітчизняних шахт допоможе Україні заощадити 900 млн грн, буде сприяти зниженню залежності від Росії (на яку припадає 80% імпорту) і зміцненню національної валюти через зниження обсягів виведення валюти з країни.

Зараз проект розпорядження уряду знаходиться на узгодженні членів уряду і передбачає також наказ ДП «Енергоринок» розробити заданий графік навантаження з урахуванням пріоритетності роботи блоків ТЕС на українському вугіллі.

Раніше прем'єр міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна повинна нарощувати видобуток власного вугілля і пріоритетно його використовувати, щоб скоротити залежність імпортного антрациту.

"Українське вугілля марки А сьогодні знаходиться на українському Донбасі під окупацією. І ми повинні зробити все для того, щоб відмовитися від антрациту і нарощувати видобуток вугілля марки Г» - підкреслював прем'єр.

На думку Гройсмана, пріоритет українського вугілля на ТЕС принесе в галузь інвестиції, що дозволить збільшувати видобуток власного вугілля.