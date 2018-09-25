«Нафтогаз» заощадив $1,3 мільярда, купуючи газ в ЄС замість закупівель у «Газпрому»

Комерційний директор компанії заявив, що ця економія є відповіддю на запитання, чому ми купуємо газ в ЄС, а не в Росії.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заощадила 1,3 млрд дол., купуючи газ у Європейському Союзі замість закупівель у компанії «Газпром» (Росія) за контрактом, який було укладено між двома компаніями в 2009 році.

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Про це на прес-конференції заявив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Економія «Нафтогазу» від імпорту природного газу з ЄС замість закупівлі у «Газпрому» за початковою, непереглянутою контрактною ціною, становила майже 1,3 млрд дол.», - сказав Вітренко.

Вітренко додав, що ця економія є відповіддю на запитання, чому ми купуємо газ у ЄС, а не в Росії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку й транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».