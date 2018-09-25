«Нафтогаз» хоче постачати газ безпосередньо споживачам без облгазів Фірташа

НАК створила три дочірні компанії для постачання газу населенню, ТКЕ і промисловості.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» створила три дочірні компанії для постачання газу безпосередньо промисловості, теплокомуненерго і населенню, виключаючи з ланцюжка постачання облгази, більшість із яких належить бізнесмену Дмитру Фірташу.

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Про це на прес-конференції заявив головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, населенню газ постачатиме компанія «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГПК), теплокомуненерго - «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Тепло», комерційним клієнтам - «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

«Наша мета - забезпечити повну прозорість цих сегментів», - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2017 року, «Нафтогаз» опублікував своє звернення до уряду, НКРЕКП та Антимонопольного комітету про те, щоб усунути необґрунтовану монополію групи компаній Дмитра Фірташа Group DF, яка займає значну частку на ринку розподілу і постачання газу для потреб населення. Згідно з позицією «Нафтогазу», більшість облгаз-збутів є непотрібними посередниками на ринку газу й не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із постачанням "блакитного" палива й не створюють додаткової цінності для споживачів.

У відповідь на заяви «Нафтогазу» в профільній асоціації газового ринку (представляє інтереси облгаз-збутів), повідомили, що борги регіональних компаній перед держхолдингом пов'язані не з недоліками роботи самих компаній, а з тим, що держава в повній мірі не здійснює виплати на покриття пільг і субсидій для населення за спожитий газ.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.