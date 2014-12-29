Кабмін може підвищити тарифи на газ до ринкових уже в 2015 році

Кабінет міністрів розраховує у 2015 році на триразове зниження дотацій НАК «Нафтогаз України» - до 32 млрд грн, якщо будуть підвищені ціни на газ для населення до ринкового рівня, що приблизно у 4 рази більше за нинішні тарифи.

Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, представляючи держбюджет на 2015 рік, який був ухвалений сьогодні близько 4-ої години ранку.

"У поточному році ми дотували "Нафтогаз" на 110 млрд грн. У 2015 році ми передбачаємо триразове зменшення дотацій "Нафтогазу" - до 32 мільярдів”, - сказав Яценюк.

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За його словами, таке зниження можливе тільки за умови підвищення тарифів на газ для населення вже у 2015 році, при збереженні прямих адресних субсидій незахищеним верствам, чисельність яких може досягти 20 млн громадян.

«Ця дотація буде знята з "Нафтогазу" в тому випадку, якщо ми піднімемо ціни до ринкових, і за таких обставин тоді доходи від підвищення цін підуть безпосередньо на субсидії для громадян України, які потребуватимуть допомоги у зв'язку із зростанням цін і тарифів. Очікувано, це може бути від 15 до 20 мільйонів громадян”, - сказав прем'єр-міністр.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ще навесні 2014 року затвердив остаточний графік підвищення тарифів на природний газ для населення аж до 2017 року залежно від річного споживання.

Зокрема, передбачено такий графік підвищення цін на газ: з 1 травня 2015 року - підвищення на 40%; з 1 травня 2016 р. - на 20%; з 1 травня 2017 р. - на 20%.

НКРЕ з 1 травня 2014 року підвищила мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51,1% - до 1089 грн за тис. кубометрів з 720,54 грн за тис. кубометрів.