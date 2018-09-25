У «Нафтогазі» підрахували збитки через відмову «Газпрому» виконувати рішення Стокгольмського арбітражу

За словами комерційного директора, «Нафтогаз» вже отримав понад 110 млн дол. збитків, які будуть компенсовані російською компанією.

Через відмову «Газпрому» поставлятиме «Нафтогазу України» з березня 2018 року газу за ціною, яка була визначена рішенням Стокгольмського арбітражу, «Натфогаз», купуючи газ на європейському ринку, отримав понад 110 млн дол. збитків, які «Газпром» повинен буде компенсувати українській стороні.

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«За підсумком рішення Стокгольмського арбітражу «Газпром» повинен був нам продавати газ, починаючи з березня, по ціні на рівні німецького ринку. «Газпром» не виконує свої зобов'язання, не виконує рішення арбітражу і не поставляє газ. Ми купуємо газ на європейському ринку. Ми вже почали арбітраж. Ми через арбітраж змусимо «Газпром» компенсувати нам різницю між вартістю газу, який ми купуємо зараз на європейському ринку, і вартістю газу, яка повинна була б бути за зміненим в арбітражі контрактом», - заявив Вітренко.

«За нашими розрахунками, лише ця сума, яку вони повинні нам заплатити, вже перевищує 110 млн дол.», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому, з урахуванням рішення арбітражу щодо контракту на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Також суд зобов'язав російську компанію постачати до 5 млрд куб. м газу на рік у 2018-2019 роках за цінами, що відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату.