Запасів газу достатньо для проходження опалювального сезону – «Нафтогаз» (відео)

Зараз у сховищах майже 16 млрд куб. м газу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" заявляє, що запасів природного газу в підземних сховищах достатньо для комфортного проходження опалювального сезону 2018/2019 років.

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«Зараз у сховищах майже 16 млрд куб. м газу. Цього достатньо для комфортного проходження зими», - сказав головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко Вітренко.

Він зазначив, що до 15 жовтня, коли очікується старт опалювального сезону, в ПСГ має бути накопичено 16,1 млрд куб. м, тоді як на цю саму дату торік у сховищах було накопичено 16,8 млрд куб. м.

За словами Вітренка, таке скорочення закачування пов'язано з тим, що Україна вийшла з минулого опалювального сезону з вельми високими запасами в 7,4 млрд куб. м за мінімально необхідного обсягу в 5 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасом газу - 14,7 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.