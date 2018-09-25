Кабмін має визначити нову ціну газу для населення цього тижня – «Нафтогаз» (відео)

Кабмін до 1 жовтня залишив незмінною ціну на газ для населення.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розраховує цього тижня отримати рішення уряду про продовження або зміну механізму спеціальних зобов'язань на ринку газу.

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Про це на прес-конференції заявив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, передає кореспондент УНІАН.

«Уряд цього тижня в будь-якому випадку прийняти рішення про продовження спеціальних зобов'язань в такому вигляді, в якому вони існували до цього, або їх заміну», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

У той же час питання ціни на газ для населення є одним із ключових для продовження співпраці з МВФ.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.