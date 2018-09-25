"Нафтогаз" допускає продаж акцій "Північного потоку-2" на аукціонах для стягнення боргу з "Газпрому"

Наприкінці цього року мають пройти слухання у суді Великої Британії про примусове виконання рішення арбітражу.

Акції компанії Nord Stream 2 AG ( «Північний потік-2») можуть реалізувати на аукціонах у разі позитивного рішення суду Великої Британії про примусове стягнення з російського «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Наприкінці цього року мають пройти слухання про примусове виконання у Великій Британії, і якщо ми виграємо, і до цього часу «Газпром» не виконує судове рішення (Стокгольмського арбітражу - УНІАН), відповідні акції «Північного потоку-2» будуть реалізовані на аукціоні», - сказав Вітренко.

«Я особисто не дуже розумію, як «Газпром» піде на такий ризик, коли акції «Північного потоку-2» будуть реалізовані на аукціоні. Але, на жаль, ми бачимо, що дії «Газпрому» продиктовані політичною логікою, яка визначається не в приміщенні самого «Газпрому», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія повинна сплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу щодо контракту на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в зарубіжних судах. Процеси щодо арешту активів «Газпрому» проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, - акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».