Росію звинуватили в затягуванні часу на тристоронніх переговорах по газу

За словами комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, поки ніяких переговорів немає, а консультації на експертному рівні нагадують лекцію в університеті про роботу європейського ринку для російської сторони.

Представники російської сторони використовують тристоронні переговори про транзит газу між ЄС, Україною та Росією для затягування часу з метою реалізації проекту з будівництва трубопроводу «Північний потік - 2» в обхід України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції головний комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Експертні консультації - це, просто, чесно кажучи, «поговорити». Можливо, ми надамо більше інформації про європейські норми російській стороні, можливо, вони стануть розумнішими ... У нас цей процес викликає здивування, якщо не відчуття того, що вони просто тягнуть час, тому що поки ніяких переговорів немає. Ми це сприймаємо як трюк «Газпрому» - «а Васька слушает да ест», і продовжують будувати «Північний потік-2», розповідаючи, що вони з Україною ведуть якісь переговори», - сказав Вітренко.

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«Ніяких переговорів немає, а ці консультації нагадують лекцію в університеті, де ми сидимо з європейцями й розповідаємо росіянам, як працює європейський ринок», - додав він.

Вітренко зазначив, що завтра, 26 вересня, відбудеться другий раунд тристоронніх переговорів на експертному рівні.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з російським «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

17 липня завершилася перша зустріч з газових питань у тристоронньому форматі, на якій сторони обмінялися думками щодо нового контракту на транзит із 2020 року та домовилися продовжити переговори восени.