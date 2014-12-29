«Енергоринок» візьме в «Ощадбанку» кредит на 800 млн гривень

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитну лінію компанія має намір залучити строком на один рік.

Кінцевий термін підписання договору - 28 січня 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, у липні «Енергоринок» оголосив тендер на залучення кредиту на суму 500 млн гривень.

Також повідомлялося, що від початку року «Енергоринок» залучив в «Ощадбанку» кредитів на загальну суму 2,9 млрд грн для погашення боргів перед енергогенеруючими компаніями.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує роль оптового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків оптового ринку електричної енергії України.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.