Міністр соцполітики розповів, що буде з цінами на газ після 1 жовтня (відео)

Рева сказав, що ціна на газ для населення може не змінитися. Міністр додав, що переговори з МВФ тривають.

Кабінет міністрів України може продовжити дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу після 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення, повідомив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева.

Читайте такожНа скільки подорожчає газ для населення: експерт назвав цифри

«Питання ціни на газ на уряді до сьогодні не обговорювалося. Обговорювалися наші переговори з Міжнародним валютним фондом, але конкретної дискусії про ціну на газ не було. Я б не квапився з висловлюванням, що ціну на газ вже визначену ... Якщо не буде досягнута домовленість про нову ціну на газ, не буде це погоджено з міжнародними партнерами, то існує ймовірність, що дія цієї постанови буде продовжено і далі ", - заявив міністр.

Рева додав, що переговори тривають, і уряд сподівається, що найближчим часом вони будуть успішно завершені, що дасть можливість продовжити співпрацю з МВФ.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що Кабмін на своєму засіданні 26 вересня не розглядав питання про зміну ціни на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня голова правління НАК «Нафтогаз України» заявив, що уряд України на переговорах з Міжнародним валютним фондом досяг принципової домовленості про поступове підвищення ціни газу для населення до рівня імпортного паритету до квітня 2020 року.

Для продовження співпраці з МВФ Україна повинна була переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці і забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

29 серпня Кабінет міністрів продовжив дію Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 1 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

Ціна газу для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, які включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.