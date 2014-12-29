Україна вже отримує електроенергію з Росії - Порошенко
Україна уклала контракт на перетоки електроенергії з території Російської Федерації, що дозволило з 29 грудня здійснити постачання енергії об'ємом 1,4 ГВт для економії вугілля вітчизняними ТЕС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками року заявив президент України Петро Порошенко.
"З нуля годин, як мені доповіли сьогодні, вже йдуть перетоки (електроенергії з РФ - УНІАН) ... якщо я не помиляюся, на 1,4 ГВт", - сказав Порошенко.
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За словами президента, здійснення перетоків електроенергії з території РФ дозволило знизити потужності українських ТЕС для економії вугілля.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна готова невідкладно укласти договір про закупівлю електроенергії в РФ.
Також повідомлялося, що в Україні була задіяна практика віялових відключень електроенергії у зв'язку з дефіцитом ресурсів для її виробництва на теплоелектростанціях, а саме - дефіциту вугілля, видобуток якого зосереджений в районах Донецької та Луганської областей, де від серпня поточного року ведеться антитерористична операція.
Влада країни не контролює більше половини всіх шахт і не має доступу до складів, де може зберігатися вугілля.
Водночас, за словами голови Міненерговугілля, на складах шахт держпідприємства «Вугілля України» перебуває близько 2 млн тонн, які теоретично можна вивезти відразу ж, щойно з'явиться така технічна можливість. Раніше у Міненерговугілля зазначали, що дефіцит вугілля до кінця року може скласти близько 5 млн тонн.