Україна вже отримує електроенергію з Росії - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за підсумками року заявив президент України Петро Порошенко.

"З нуля годин, як мені доповіли сьогодні, вже йдуть перетоки (електроенергії з РФ - УНІАН) ... якщо я не помиляюся, на 1,4 ГВт", - сказав Порошенко.

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За словами президента, здійснення перетоків електроенергії з території РФ дозволило знизити потужності українських ТЕС для економії вугілля.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна готова невідкладно укласти договір про закупівлю електроенергії в РФ.

Також повідомлялося, що в Україні була задіяна практика віялових відключень електроенергії у зв'язку з дефіцитом ресурсів для її виробництва на теплоелектростанціях, а саме - дефіциту вугілля, видобуток якого зосереджений в районах Донецької та Луганської областей, де від серпня поточного року ведеться антитерористична операція.

Влада країни не контролює більше половини всіх шахт і не має доступу до складів, де може зберігатися вугілля.

Водночас, за словами голови Міненерговугілля, на складах шахт держпідприємства «Вугілля України» перебуває близько 2 млн тонн, які теоретично можна вивезти відразу ж, щойно з'явиться така технічна можливість. Раніше у Міненерговугілля зазначали, що дефіцит вугілля до кінця року може скласти близько 5 млн тонн.