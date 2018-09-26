У Мінфіні оцінили втрати України від запуску "Північного Потоку-2"

У документі також перераховані інші основні ризики для фінансової стабільності країни.

Реалізації проекту з будівництва трубопроводу "Північний потік-2" в обхід України може призвести до втрати 2,5-3% ВВП країни.

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Про це йдеться в інформації про фіскальні ризики та їх потенційний вплив на державний бюджет в 2019 році, який опублікований на сайті Міністерства фінансів.

"Реалізація проекту "Північний потік-2" призведе до втрат близько 2,5-3% від ВВП (лише прямі втрати) за рахунок зменшення експорту послуг", – йдеться в документі.

У документі також перелічені інші основні ризики для фінансової стабільності країни, серед яких - проведення податкової реформи в США, яка може призвести до відтоку фінансових ресурсів з ринків, що розвиваються через необхідність покриття дефіциту бюджету США, враховуючи збільшення ставки ФРС як реакції на активні фіскальні стимули.

Також Мінфін вказує на загрозу активізації військового конфлікту на сході країни, що матиме непередбачувані наслідки для економіки.

До числа ризиків також включено посилення курсових та цінових коливань в Україні, збільшення імпортної експансії європейських товарів споживчого спрямування на внутрішньому ринку і введення податку на виведений капітал, яка може призвести до втрат державного бюджету в 2019 році.

Разом з тим зазначається, що реалізація структурних реформ, передбачених програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, є вкрай важливою для макрофінансової стабільності України та доступу до фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російський Усть-Луг і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".