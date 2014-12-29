Угорщина готова відновити постачання газу в Україну з 1 січня

"FGSZ Ltd повідомляє користувачів мережі, що ми готові розпочати передачу природного газу в напрямку України від 1 січня 2015 року", - повідомляє Європейська правда із посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, постачання газу буде можливим на умовах, зафіксованих до припинення реверсу 25 вересня 2014 року.

Читайте такожУгорщина може найближчим часом відновити реверс газу в Україну

Раніше міністр розвитку Угорщини Міклош Шестак заявив, що Угорщина не в змозі відновити реверсні поставки газу в Україну, доки не заповнить власні сховища.

Водночас голова правління НАК "Нафтогаз" України Андрій Коболєв говорив про можливе відновлення реверсу газу у грудні.

Нагадаємо, наприкінці вересня Угорщина припинила реверс газу в Україну - як повідомляли ЗМІ, через тиск російської сторони.