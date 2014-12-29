Угорщина готова відновити постачання газу в Україну з 1 січня
Оператор газотранспортної системи Угорщини FGSZ Ltd готовий відновити реверс газу в Україну з 1 січня 2015 року.
"FGSZ Ltd повідомляє користувачів мережі, що ми готові розпочати передачу природного газу в напрямку України від 1 січня 2015 року", - повідомляє Європейська правда із посиланням на прес-службу компанії.
Як зазначається, постачання газу буде можливим на умовах, зафіксованих до припинення реверсу 25 вересня 2014 року.
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Раніше міністр розвитку Угорщини Міклош Шестак заявив, що Угорщина не в змозі відновити реверсні поставки газу в Україну, доки не заповнить власні сховища.
Водночас голова правління НАК "Нафтогаз" України Андрій Коболєв говорив про можливе відновлення реверсу газу у грудні.
Нагадаємо, наприкінці вересня Угорщина припинила реверс газу в Україну - як повідомляли ЗМІ, через тиск російської сторони.