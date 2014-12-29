Сербія приєдналася до Третього енергопакету Євросоюзу

Представляючи законопроект у парламенті, міністр енергетики та гірничорудної промисловості Олександр Антич заявив, що із прийняттям закону будуть покращені умови з інвестицій та підвищена надійність постачання споживачам електроенергії та газу, передають РИА Новости.

За його словами, закон про енергетику являє собою значний крок вперед щодо узгодження національного законодавства із правилами ЄС і є основною для повного застосування директив із Третього енергопакету, що є зобов'язанням Сербії від 1 січня 2015 року.

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З цієї дати Сербія фактично відкриває ринок електрики і газу. Домогосподарства і малі споживачі зможуть обирати постачальника енергоносіїв. Право отримати ліцензії на цей вид діяльності і виступати постачальниками отримають іноземні компанії, причому у них не буде зобов'язання реєстрації на території країни. Закон створює умови для створення та роботи біржі електроенергії.

Сербія є офіційним кандидатом у Євросоюз від березня 2012 року. Переговори про приєднання країни до ЄС ще не починалися.

Третій енергопакет реформ в галузі газу та електроенергії, затверджений у Євросоюзі у 2009 році, спрямований на лібералізацію ринку електроенергії та газу.

Він включає шість законодавчих актів, що передбачають обмеження для вертикально інтегрованих компаній на право володіння та управління энерготранспортними мережами. Таким чином, Єврокомісія намагається, в тому числі, розділити бізнес з продажу і транспортування газу. На думку ЄК, це підвищить конкуренцію, дозволить вийти на ринок новим гравцям і знизить ціни на енергію.

Крім того, Третій енергопакет, за задумом авторів, покликаний об'єднати досить роз'єднаний енергетичний ринок ЄС. Нововведення повинні знищити національні бар'єри у торгівлі електроенергією та природним газом шляхом підвищення безпеки поставок і розвитку конкуренції на рівні Євросоюзу, що дасть споживачеві більш широкий вибір і підвищить якість надаваних послуг.

Як повідомляв УНІАН, українська влада зобов'язалася впровадити положення Третього енергетичного пакету до 2015 року. Проти цього виступає Російська Федерація, яка постачає через Україну до Європи до 80% свого газу.