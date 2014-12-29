Газпром став єдиним власником компанії-будівельника закритого "Південного потоку"

20:05, 29 грудня 2014
Енергетика
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ВАТ "Газпром"GAZP +0,67% уклало угоди з Eni, Wintershall і EDF про придбання у них 50% акцій компанії South Stream Transport B. V.

Южный поток / REUTERS

Таким чином, "Газпром" стає власником 100% акцій компанії, повідомляє Прайм із посиланням на повідомлення "Газпрому".

"У зв'язку з тим, що отримання дозволів для "Південного потоку" важко передбачуване, а економічні наслідки від затягування його реалізації на невизначений час не піддаються підрахункам, учасники прийняли рішення про закриття проекту", - прокоментував рішення про продаж пакета Wintershall.

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South Stream Transport B. V. спільна проектна компанія з будівництва морської ділянки газопроводу "Південний потік", який передбачалося прокласти по дну Чорного моря. Частка участі "Газпрому" раніше становила 50%, італійської компанії Eni - 20%, французької енергетичної компанії EDF і німецької компанії Wintershall Holding GmbH - по 15% кожна.

Проте президент РФ Володимир Путін 1 грудня повідомив, що "у нинішніх умовах Росія не буде реалізовувати проект "Південний потік". У свою чергу глава "Газпрому" Олексій Міллер зазначив, що "Південний потік" закритий.

Проект "Південний потік" вартістю 15,5 млрд євро був розрахований на поставку 67 млрд кубометрів газу на рік.

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