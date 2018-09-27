Нафта дорожчає в очікуванні санкцій США проти Ірану

Brent подорожчала до $81,56 за барель, WTI - до $72,43 за барель.

Світові ціни на нафту в четвер вранці зростають в очікуванні набуття чинності санкцій США проти Ірану, що призведе до скорочення постачань "чорного золота" з країни, повідомляє Росбалт.

Читайте такожЦіна нафти незабаром може перевищити 100 доларів - Bloomberg

"За даними торгів, станом на 7:54 вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,95% - до 81,56 долара за барель. Листопадові ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1,2% - до 72,43 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, котирування нафти провели вчорашній день в "боковику" і закрилися з невеликим зниженням.

Торги почалися з позначки 80,8 долара за барель марки Brent, протягом дня ходили в діапазоні 80,5-81,5 долара, і завершили день поблизу 80,7 долара. Певний тиск на ринок чинила статистика щодо зміни запасів нафти від Управління енергетичної інформації Міненерго США. Вона показала зростання запасів за тиждень на 1,9 мільйона барелів, тоді як експерти очікували їх зниження на 1,3 мільйона барелів.

Країни-учасники пакту ОПЕК+ цьогоріч можуть досягти 100-відсоткового виконання рівня видобутку нафти, визначеного в рамках глобальної угоди, заявив міністр. Якщо врахувати, що зараз рівень виконання угоди становить 129%. По суті, це означає можливість нарощування видобутку.

"Проте, в ніч на четвер нафта проігнорувала таку загрозу, і підросла до $81,6 за барель, після чого трохи скоректувалася до 81,4 долара. Ймовірний денний діапазон сьогоднішніх торгів для нафти сорту Brent становить 80,6-81,8 долара за барель. Середньостроковий діапазон, який визначається найближчими значущими рівнями підтримки та опору, звузився до 77,7-81,8 долара. Дуже ймовірне пробиття опору на 81,8 долара відкриє дорогу для зростання ціни на чорне золото до 84,9 долара", - вважає експерт.