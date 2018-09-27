Україна не повинна платити за поставки російської електроенергії на окупований Донбас - суд

Подільський районний суд Києва відмовився визнати багатомільйонний борг держкомпанії «Укрінтеренерго» перед російською «Інтер РАО» за поставки електроенергії до України в 2014-2015 роках.

Подільський районний суд Києва відмовив у визнанні і виконанні на території України рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП Росії про стягнення з «Укрінтеренерго» на користь російської держкомпанії «Інтер РАО ЄЕС» боргу в 190 млн грн за постачання російської електроенергії на територію Луганської і Донецької областей у 2014-2015 роках.

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Про це йдеться на сайті юридичної фірми «Ільяшев і Партнери», яка в суді представляла інтереси «Укрінтеренерго».

«Спір стосується поставок російської електроенергії на території Луганської і Донецької областей у 2014-2015 роках. Суд повністю відмовив у задоволенні клопотання і постановив, що українське держпідприємство не зобов'язане виплачувати 190 млн грн на користь російського монополіста, – заявив старший партнер «Ільяшев і Партнери» Роман Марченко. – Ми були переконані в бездоганності правової позиції «Укрінтеренерго» у даній справі, і раді справедливому та неупередженому вирішенню спору».

Як повідомляв УНІАН, Україна 13 листопада 2015 року зупинила імпорт російської електроенергії завдяки завершенню ремонтних робіт на третьому енергоблоці Рівненської АЕС та підключенню його до енергосистеми країни.