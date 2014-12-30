"Укрінтеренерго" буде продавати електроенергію в Крим без аукціону

Відповідне рішення закріплене у розпорядженні Кабінету міністрів від 29 грудня 2014 року.

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Згідно з документом, ініціатором виступило Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Як раніше повідомляв УНІАН, держкомпанія "Укрінтеренерго" 28 грудня оголосила аукціон на право постачати електроенергію в анексований Росією Крим протягом 2015 року, проте він так і не відбувся.

Стартова ціна електроенергії на січень 2015 року становила 0,98803 грн за 1 кВт/год, при цьому крок аукціону - 0,005 грн.