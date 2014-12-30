Нацбанк продав "Нафтогазу" $8,6 млрд з резервів у 2014 році

Про це на підсумковій прес-конференції заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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"Ми практично продали НАК "Нафтогаз" в цьому році $8,6 млрд з резервів", - повідомила вона.