Нацбанк продав "Нафтогазу" $8,6 млрд з резервів у 2014 році

11:27, 30 грудня 2014
Енергетика
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Національний банк України (НБУ) продав у цьому році НАК "Нафтогаз України" $8,6 млрд (175 млрд грн) зі своїх резервів.

Гонтарева рассказала сколько валюты было продано

Про це на підсумковій прес-конференції заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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"Ми практично продали НАК "Нафтогаз" в цьому році $8,6 млрд з резервів", - повідомила вона.

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