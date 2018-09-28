Гройсман: Українське вугілля - запорука енергонезалежності

Напередодні опалювального сезону уряд розробляє стимули для збільшення використання українського вугілля на ТЕС. На думку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана пріоритет українського вугілля позитивно вплине на незалежність і вітчизняну економіку. Про це Володимир Гройсман заявив у коментарі ТРК «Україна».

«Ми хочемо повністю завантажити українські шахти, особливо державні, видобутком вугілля. Це дуже позитивно впливатиме на нашу енергетичну незалежність і на розвиток національної економіки. Для цього ми розробляємо спеціальні правила, щоб надати пріоритет саме вітчизняному паливу», - підкреслив прем'єр-міністр України.

Як повідомлялося раніше, Рада ОРЕ 20 вересня 2017 року затвердила проект змін до правил ринку, яким закріплюється пріоритет блоків ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля перед блоками, які використовують антрацит. Згідно з документом, блоки ТЕС, що використовують газову групу вугілля, будуть включатися в роботу, в першу чергу, в порівнянні з «антрацитними», незалежно від цінової конкуренції.

За даними Ради ОРЕ, надання пріоритету вугіллю газової групи дозволить тепловій генерації економити до 900 млн грн на рік, стимул забезпечить і джерело фінансування для переобладнання генкомпаніями блоків ТЕС з марки "А" марку "Р".

Нагадаємо, вуглевидобувні підприємства України за 8 місяців 2018 року скоротили видобуток рядового вугілля на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 22,7 млн тонн. При цьому державні вуглевидобувні підприємства, що входять в сферу управління Міненерговугілля, за вісім місяців скоротили видобуток на 10,3% – до 2,8 млн тонн.

Відвантаження імпортного енергетичного вугілля на ТЕС і ТЕЦ України в січні-серпні 2018 року склало 3 млн 740,3 тис. тонн, що в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 року (2 млн 186,9 тис. тонн). При цьому з РФ на українські електростанції надійшло 2 млн 910,3 тис. тонн вугілля (частка – 77,8%)