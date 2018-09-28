Світові ціни на нафту зростають

Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,07 відсотка до $81,78 за барель.

Ціни на нафту WTI стримано зростають вранці в п'ятницю, тоді як котирування Brent малорухливі.

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Вранці ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,07 відсотка до $81,78 за барель. Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися по $72,27 за барель, що на 0,21 відсотка вище за попереднє закриття, пише Рейтер.

Ціна жовтневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася біля позначки 548,4 юаня за барель.

У фокусі уваги інвесторів залишаються санкції США проти Ірану та їх наслідки для світового нафтового ринку.

Президент США Дональд Трамп на початку травня оголосив про вихід з іранської ядерної угоди і подальше відновлення обмежувальних заходів проти Тегерана. Вашингтон зажадав від імпортерів з листопада припинити закупівлі нафти в Ірану.

На думку аналітиків банку ANZ, ринок недорахується близько 1,5 мільйона барелів нафти в добу за антиіранські санкції, тоді як компенсувати випадання іранських барелів іншим виробникам навряд чи буде під силу.