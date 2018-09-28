Запуск добового балансування на ринку газу знову перенесли

НКРЕКП перенесла впровадження добового балансування ринку газу України з 1 жовтня на 1 грудня.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перенесла запуск добового балансування на ринку газу України з 1 жовтня на 1 грудня 2018 року.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комісії 28 вересня.

Зазначається, що 20 вересня оператор газотранспортної системи (ГТС) України держкомпанія "Укртрансгаз" звернулася до НКРЕКП з проханням встановити триваліший термін з метою проведення тестування інформаційної платформи оператора ГТС, яка необхідна для впровадження добового балансування, з усіма суб'єктами ринку природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня НКРЕКП за результатами позапланової перевірки оштрафувала "Укртрансгаз" на 850 тис. грн за порушення Кодексу ГТС і перенесла терміни впровадження добового балансування на ринку газу з 1 серпня на 1 жовтня.

Також 27 липня "Укртрансгаз" запропонував перенести впровадження процедури добового балансування ринку газу на кінець квітня 2019 року замість 1 серпня 2018 року, як передбачено Кодексом ГТС.

В середині вересня голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила про відсутність будь-яких причин для перенесення впровадження добового балансування ринку газу з 1 жовтня на інший термін.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Добове балансування ринку газу - це точне покриття попиту на газ його реальною пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери і видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу поставки блакитного палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. «Укртрансгаз» за допомогою балансування ринку вирівнюватиме обсяг попиту і пропозиції.