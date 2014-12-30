Ціна на нафту впала до мінімуму з 2009 року

Про це свідчать дані біржі. Барель світлої нафти WTI подешевшав на 0,6 відсотка, до 53,27 долара. Це рекордно низькі цінові рівні для енергоносіїв з квітня 2009 року, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожGuardian: у світовій економіці відбудуться суттєві зміни в 2015 роціРекордне зниження ціни зв'язується з інформацією про відкриття нових нафтових родовищ в США.

Учасники ринку ф'ючерсів на нафту очікують додаткових надходжень нафти з цих родовищ, а також з Мексиканської затоки. Експерти очікують, що пропозиція нафти в 2015 році буде перевищувати попит на неї.