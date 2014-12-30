Ціна на нафту впала до мінімуму з 2009 року
14:36, 30 грудня 2014Енергетика
0
Нафта марки Brent на Міжконтинентальній ф'ючерсній біржі ICE опустилася на 1,6 відсотка, до 56,96 долара за барель.
REUTERS
Про це свідчать дані біржі. Барель світлої нафти WTI подешевшав на 0,6 відсотка, до 53,27 долара. Це рекордно низькі цінові рівні для енергоносіїв з квітня 2009 року, повідомляє Лента.ру.
Читайте такожGuardian: у світовій економіці відбудуться суттєві зміни в 2015 роціРекордне зниження ціни зв'язується з інформацією про відкриття нових нафтових родовищ в США.
Учасники ринку ф'ючерсів на нафту очікують додаткових надходжень нафти з цих родовищ, а також з Мексиканської затоки. Експерти очікують, що пропозиція нафти в 2015 році буде перевищувати попит на неї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter