Cьогодні головна проблема атомної генерації – НКРЕКП

Юрій Недашковський підкреслив, що вперше за всі роки через колосальний розрив між тарифом для теплової генерації, який сьогодні в чотири рази перевищує атомний тариф, у "Енергоатома" виник дефіцит коштів для закупівлі свіжого ядерного палива на суму 1,5 мільярда гривень.

Саме таку тезу озвучив президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський під час спільного засідання роботодавця та профспілкового комітету "Енергоатома", що відбулось за участі керівників та очільників профкомів відокремлених підрозділів Компанії. Оскільки головною причиною реалізації не у повному обсязі взаємних зобов'язань Колективного договору НАЕК "Енергоатом" у першому півріччі 2018 року стала критична ситуація, що склалась із недофінансуванням державної атомної генерації, саме цій темі були присвячені основні виступи доповідачів.

Підбиваючи підсумки І півріччя ц.р. президент "Енергоатома" відзначив значні здобутки Компанії у 2018 році, серед яких головними стали початок та активна фаза будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива для українських АЕС і роботи з модифікації на трьох АЕС України – Хмельницький, Рівненській та Южно-Український АЕС під використання технологій Holtec, а також продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Рівненської АЕС на 20 років. Компанія вирішила та врегулювала всі питання, що пов’язані із диверсифікацією джерел постачання свіжого ядерного палива, завершила дослідно-промислову експлуатацію УТЦ "Корпус Г" на Запорізький АЕС, введено в експлуатацію комплекси переробки РАВ на РАЕС, до кінця року очікується на ЗАЕС. "Я можу впевнено говорити про те, що Україна на 100% забезпечена ядерним паливом, а Енергоатом готовий до будь-якого форс-мажору. Енергоатом зберігає достатньо серйозний ресурс міцності та конкурентоздатності, але тарифний дисбаланс зводить всі подальші перспективи я розвитку нанівець", - наголосив Юрій Недашковський.

"НКРЕКП у її минулому та нинішньому складі довели ситуацію із тарифоутворенням для різних видів генерацій до критичної межі. Регулятор, який мав би контролювати та захищати інтереси споживачів, своїм підходом до атомної енергетики заганяє атомну генерацію у глухий кут, - наголосив президент "Енергоатома". - Сьогодні "Енергоатом" має дефіцит фінансування на рівні 13,9 мільярда гривень, ці кошти мають бути забезпечені тарифом".

Юрій Недашковський підкреслив, що Компанія має дуже серйозну підтримку з боку Кабінету Міністрів та Верховної Ради. "Уряд підтримує всі ініціативи "НАЕК "Енергоатом": за останні два роки було затверджено більше нормативних актів, спрямованих на підтримку та розвиток атомної галузі, ніж за всі попередні роки. Також на сьогодні ми маємо підтримку Верховної ради та парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Наведу лише один приклад – у поточному році завдяки цілеспрямованій роботі профільного Комітету вдалося ухвалити соціальний законопроект №3131, який був внесений на розгляд ВРУ ще у 2015 році. Натомість дії та рішення і минулого, і нинішнього складу НКРЕКП позбавляють "Енергоатом" можливості нормально функціонувати та знищують майбутнє Компанії. Штучно стримуючи оптово-ринкову ціну за рахунок атомників НКРЕКП дозволяє приватній тепловій генерації паразитувати на державних генераціях – "Енергоатомі" та "Укргідроенерго", - наголосив очільник "Енергоатома".

Юрій Недашковський також нагадав, що вперше за всі роки через колосальний розрив між тарифом для теплової генерації, який сьогодні в чотири рази перевищує атомний тариф, у "Енергоатома" виник дефіцит коштів для закупівлі свіжого ядерного палива на суму 1,5 мільярда гривень. А вже у наступному році цей дефіцит буде перекладений на державне підприємство Східний гірничо-збагачувальний комбінат, оскільки вони будуть змушені продавати свою продукцію не за собівартістю, яка нині становить 100-120 доларів, а будуть змушені продавати у відповідності до методики НКРЕКП - за 75 доларів. "У 2018 році цю різницю вартості відшкодовував Енергоатом, але з наступного року це буде проблема державного підприємства "СхідГЗК", якщо НКРЕКП раптом не схаменеться та не поміняє свої необґрунтовані підходи до розробленої ними ж методики, в якій не було враховано жодного зауваження "Енергоатома", - відзначив Юрій Недашковський.

Він також постатейно озвучив дефіцитні статті тарифу, встановленого НКРЕКП з 1 жовтня 2018 року, серед яких: витрати на оплату праці та ЄСВ понад 2,5 мільярда гривень, виплата податків та фінансування капітального будівництва - понад 5 мільярдів гривень. Крім того, існує загроза щодо можливостей подальшого виконання "Енергоатомом" Комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій. Така ситуація склалась через те, що НКРЕКП з 2016 року погоджує проект постанови Уряду про зміну вартісних показників КЗПБ у зв’язку з інфляцією та девальвацією національної валюти: "вже з наступного року, якщо ситуація залишиться незміною, у Компанії просто не буде коштів на фінансування цих робіт".

У свою чергу голова Первинної профспілкової організації НАЕК "Енергоатом" Олексій Лич, пояснюючи ситуацію, наголосив, що НКРЕКП було проігноровано всі спроби профспілок провести переговори з членами Комісії: "Нам повідомили, що був проведений попередній розгляд проекту змін до тарифу на електроенергію і впродовж двадцяти днів після офіційної публікації планується обговорювати це питання. Але цього не сталося. Розраховуючи на законність, розуміючи, що є чіткі норми, правила, стандарти, що особливо важливо у атомній енергетиці, ми очікували на офіційний документ, який дасть поштовх до розгляду проекту змін тарифу. Втім, було надано лише інформацію постфактум, що засідання Комісії відбулось і рішення прийняті. Ми не вміємо грати за такими правилами!"

Особливий цинізм – озвучена неодноразово позиція НКРЕКП щодо скорочення чисельності персоналу як необхідної умови для підвищення заробітної платні, - наголосив очільник профспілки "Енергоатома". Він повідомив, що в деяких підрозділах пішли цим шляхом, і скоротили чисельність з метою підвищення фонду оплати праці (ФОП) для тих категорій фахівців, підвищення окладів яких є критичним для галузі. "Але два тижні тому НКРЕКП нам повідомила, що ними введено новий термін – "тариф на чисельність", у відповідності з яким ФОП розраховується, виходячи із фактичної чисельності персоналу. Тобто, новим рішенням НКРЕКП фактично вилучило з тарифу кошти, передбачені на оплату праці цих скорочених 800 осіб, за рахунок яких мала б підвищитися зарплата іншим, як раніше неодноразово публічно заявляла НКРЕКП. Цей нововведений "тариф на чисельність" свідчить, що навіть якщо скоротити персонал на 50-60%, коштів на підвищення оплати праці все одно у нас не буде. Для нас виведуть нову тарифну чисельність для розрахунку нашого тарифу, і ми нічого знову не отримаємо. Для нас такі підходи дуже незвичні, ми не навчились ще так працювати", - наголосив Олексій Лич.

Він повідомив, що "в останніх публікаціях в пресі йдеться, що ми нібито шантажуємо Кабінет Міністрів України, що заробітна плата атомників втричі вища за зарплатню вчителів, медиків, а ми шляхом шантажу хочемо домогтися підвищення тарифу. Навіть називають дати, коли ми плануємо проводити "акції протесту", в той час як наш колектив навіть не обговорював цю тему. У такий спосіб відбувається підготовка громадської думки, що винуватцем підвищення тарифу на електроенергію, яке все одно відбудеться найближчим часом, є атомники. Але – наголошу! – ми ніколи не вимагали підвищення тарифу для споживачів. Ми просили здійснити перерозподіл і отримали обіцянку НКРЕКП здійснити перерозподіл за рахунок формули "Роттердам+". Ми навіть отримали дату засідання, коли це буде розглядатись. Результат ви всі знаєте. Ми зрозуміли, що ця Комісія вчиняє ще цинічніше за її попередників. Якщо раніше в апараті Комісії можна було хоч з кимось дискутувати, то сьогодні від будь-яких звернень ухиляються, і ставляться ніби бачать тебе вперше".

Очільник профспілки Олексій Лич закликав "не піддаватись на провокаційні публікації, на ту потужну діяльність, яка ведеться задля того, щоб перевести стрілки на "Енергоатом", як винуватця тієї ситуації, у якій знаходиться Компанія. Особливо такі публікації, у яких радять замість підвищення тарифу, займатися боротьбою з корупцією в Компанії. Створено низку державних органів для боротьби з корупцією з чималим фінансуванням, але пропонується кожному працівникові Компанії бігати один за одним і "боротись" проти корупційних дій. Це абсолютний абсурд. Наші працівники повинні чітко виконувати свою роботу з безпечної експлуатації і виробництва потрібної для держави електричної енергії. Ми в жодному разі не будемо захищати корупціонерів, яких відповідними державними службами буде виявлено в нашому колективі».

"Ми розуміємо, що на сьогодні у нас слабкі позиції в цій інформаційній війні. Двічі в цьому році збільшувався тариф для теплової генерації без жодних пояснень. Тож потрібно сконцентрувати всі зусилля, щоб українці зрозуміли, що навіть 10 копійок, на які може бути підвищено атомний тариф, підуть виключно на забезпечення енергобезпеки України, на генерацію, яка постачає понад 58% електрики в державі, на безпечне виробництво екологічної атомної електроенергії. Адже безпека є нашим головним пріоритетом!" - резюмував Олексій Лич.