На окупованих бойовиками територіях накопичилося близько чотирьох мільйонів тон вугілля

Про це заявив прем'єр-міністр України на підсумковій прес-конференції в Києві.

"На окупованих територіях накопичилося майже 4 млн тон вугілля", - сказав він.

За словами прем'єра, бойовики протидіють вивезенню вугілля.

"Низка залізничних мереж заміновані і нам не давали карту мінування, перевезення були фізично неможливі", - сказав Яценюк.

Читайте такожПорошенко: Ми не можемо дати замерзнути людям на ДонбасіПри цьому він зазначив, що наразі сальдо обсягу споживання і обсягу поставок вугілля вийшло в плюс.

"Поетапно ми відновлоюємо обсяг постачання вугілля", - сказав прем'єр.

Також Яценюк назвав обсяг накопиченого Україною газу у сховищах - близько 11,7 млрд кубічних метрів - і розповів про диверсифікацію поставок ядерного палива.

"У Брюсселі підписується угода з Westinghouse про збільшення обсягів поставок ядерного палива", - розповів прем'єр-міністр.

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