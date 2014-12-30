На окупованих бойовиками територіях накопичилося близько чотирьох мільйонів тон вугілля
На окупованих територіях Донбасу на складах накопичилося близько чотирьох мільйонів тон вугілля, яке фізично неможливо вивезти через протидію Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр України на підсумковій прес-конференції в Києві.
"На окупованих територіях накопичилося майже 4 млн тон вугілля", - сказав він.
За словами прем'єра, бойовики протидіють вивезенню вугілля.
"Низка залізничних мереж заміновані і нам не давали карту мінування, перевезення були фізично неможливі", - сказав Яценюк.
Читайте такожПорошенко: Ми не можемо дати замерзнути людям на ДонбасіПри цьому він зазначив, що наразі сальдо обсягу споживання і обсягу поставок вугілля вийшло в плюс.
"Поетапно ми відновлоюємо обсяг постачання вугілля", - сказав прем'єр.
Також Яценюк назвав обсяг накопиченого Україною газу у сховищах - близько 11,7 млрд кубічних метрів - і розповів про диверсифікацію поставок ядерного палива.
"У Брюсселі підписується угода з Westinghouse про збільшення обсягів поставок ядерного палива", - розповів прем'єр-міністр.