Яценюк хоче прискорити перехід на ринкову ціну газу - обіцяє дотації половині українців

Про це сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні під час підсумкової прес-конференції в Кабінеті міністрів України.

«Нагадаю, у нас є заздалегідь узгоджений з МВФ графік підняття цін і тарифів. Ми очікуємо, що місія приїде 8 числа (січня - УНІАН). Думаю, нам треба змінити графік і прискорити темпи приведення вартості природного газу та послуг теплокомуненерго до ринкового рівня. Зараз у бюджеті на 2015 рік сума дотацій «Нафтогазу» 32 млрд гривень. В поточному році було 110 млрд. Ми втричі скоротили обсяг дотацій », - зазначив Яценюк.

За словами прем'єра, зекономлені кошти від дотування «Нафтогазу» будуть відразу відправлятися на дотації населенню.

"При піднятті тарифів додаткові доходи, які будуть отримувати" Нафтогаз" і "Укргазвидобування" відразу відправляються на прямі субсидії всіх малозабезпечених громадян України", - зазначив Яценюк.

За словами прем'єр-міністра, уряд збереже субсидії на всі енергоресурси для незахищених верств населення, які можуть становити до 20 млн громадян.

«Під дотацію потрапляють від 15 до 20 млн громадян. Тобто це фактично половина громадян України », - сказав прем'єр.

За словами Яценюка, якщо Україна підніме тарифи до ринкового рівня, то європейські партнери дадуть нам 20-річні кредити під півтора відсотка на енергоефективність.

Також протягом трьох років прем'єр-міністр планує вивести «Нафтогаз» на беззбитковість.