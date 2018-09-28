Кабмін залишив незмінною ціну на газ для населення до 18 жовтня

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу до 18 жовтня, тим самим залишивши незмінною ціну на газ для населення.

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Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, 28 вересня, повідомляє прес-служба Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення не підвищувати ціну на газ для населення з квітня цього року. Документ передбачає продовження спеціальних зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з продажу облгазам і теплокомуненерго природного газу без зміни ціни до 1 червня. 30 травня Кабмін продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" з продажу газу для потреб населення до 1 серпня 2018 року, 26 липня - до 1 вересня, а 29 серпня – до 1 жовтня.

Ціна газу для населення становить 4942 гривні за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 гривень за тисячу кубометрів.

Питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з Міжнародним валютним фондом. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість "блакитного палива" повинна вирівнятися (піднятися) до рівня імпортного паритету. На даний момент приведення ціни на газ до імпортного паритету відповідає її підвищення приблизно на 30%.