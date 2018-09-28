В Україні зросла частка відновлюваної енергетики

Лідером з введення в експлуатацію об'єктів відновлюваної енергетики традиційно стала Херсонська область.

Загальна потужність виробників з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які працюють за "зеленим" тарифом (СЕС, ВЕС, миниГЭС, біомаса), на кінець вересня 2018 року становить 1803,6 МВт, що на 36,7% більше показника на кінець вересня минулого року, йдеться в повідомленні Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Повідомляється, що в третьому кварталі цього року було ведено 160,1 МВт нових потужностей, що в 2,4 рази перевищує показник аналогічного періоду 2017 року. Сонячні електростанції та вітроелектростанції складають 97% нових потужностей, введених в третьому кварталі, а середня одинична потужність введених об'єктів – 2,8 МВт.

Лідером з введення в експлуатацію об'єктів відновлюваної енергетики в третьому кварталі 2018 року традиційно стала Херсонська область (60,5 МВт).

Частка відновлюваної енергії в загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 1,8%, а частка у вартості – 8,3%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році в Україні було введено 257 МВт нових потужностей відновлюваної енергетики.

1 жовтня 2014 року Кабінет міністрів затвердив Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає збільшення частки відновлюваних джерел у загальному балансі генерації електроенергії з близько 1% до 11%.

Головним механізмом для стимулювання розвитку такої енергетики в Україні є "зелені" тарифи – спеціально високі (вище, ніж у інших видів генерації), затверджені законом, ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.