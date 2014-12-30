Україна сьогодні підпише контракт з Westinghouse

Як передає кореспондент УНІАН, про це на підсумковій річній прес-конференції заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Сьогодні в Брюсселі підписується угода з компанією Westinghouse про збільшення обсягів поставок ядерного палива на українські атомні станції. Це також диверсифікація. Якщо у нас раніше була тотальна залежність від "Росатома", то зараз ми диверсифікуємося", - сказав Яценюк.

Читайте такожРосія ніколи не виконує двосторонніх угод і невдовзі вийде з переліку основних партнерів України - ЯценюкТакож, за його словами, зараз поставки вугілля в Україні вже знову перевищили витрати, а в сховищах накопичено 11,7 мільярда кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Співробітництво ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було почато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року за кваліфікацією ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні збірки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови зборок визнано недоліки в їхній конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що їх було одержано в ході операцій з завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року.