Україна хоче прямих контрактів з РФ на постачання вугілля та електроенергії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на підсумковій річній прес-конференції заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Що стосується імпорту електроенергії, вчора я був проінформований чинним міністром енергетики - УНІАН) і українськими енергокомпаніями про те, що вони ведуть переговори про укладання прямого контракту на імпорт, додаткового контракту до існуючого", - сказав він.

"Я хочу підкреслити, дуже чітко: прямого контракту між "Укрінтеренерго" і "Інтер РАО". Були спроби засунути «прокладку» в імпорт електроенергії. Тому уряд прийняв рішення, щоб руки ні в кого не свербіли, підписувати договори виключно прямі", - додав прем'єр.

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Також Україна розраховує на підписання з Росією прямих контрактів на імпорт вугілля для потреб українських ТЕС за цінами, які б не перевищували ціни ринку України.

"Поетапно ми відновлюємо процес постачання вугілля, і, як тимчасове рішення, сподіваюся на укладення публічного і прозорого контракту між державними компаніями України і державними компаніями Росії за ціною, яка не повинна бути вищою, ніж ціна внутрішньої української теплової енергетики", - сказав він.