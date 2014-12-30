Яценюк пригрозив голові Міненерговугілля звільненням через місяць

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк погрозив міністру енергетики і вугільної промисловості України Володимиру Демчишину звільненням у разі, якщо той не наведе лад у галузі, в першу чергу в кадрових призначеннях у держкомпанії. Про це Яценюк сказав під час підсумкової прес-конференції.

"Вчора на засіданні уряду я дав місяць міністру енергетики, щоб він або взяв під контроль галузь і своє міністерство, або я буду вимушений пропонувати парламенту ухвалити кадрові рішення», - заявив він.

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Прем'єр відзначив, що йдеться в першу чергу про порядок у призначенні керівників державних енергетичних компаній. Як наголосив глава уряду, дуже важливо, щоб «представників російських громадян» серед керівників не було.

«Зокрема, аби він (міністр) взяв під контроль призначення керівників державних енергетичних компаній. Там представників російських громадян на кшталт Григоришина (російський бізнесмен Костянтин Григоришин, який контролює низку енергокомпаній в Україні, - УНІАН) не буде», - сказав Яценюк.

За словами прем'єр-міністра, у чинного міністра енергетики є час до 1 лютого.

«Що стосується віялових відключень. Уряд ухвалив рішення про тимчасові заходи із запобіганню віяловим відключенням, зокрема й щодо імпорту і купівлі вугілля у всіх сусідніх країн. ...Я давав кілька разів відповідні доручення діючому міністрові енергетики, панові Демчишину, і чітко відзначаю - у нього термін до 1 лютого розв‘язати всі проблеми, які перебувають у сфері його персональної відповідальності. У мене є питання до цього міністерства», - додав Яценюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що офшорна компанія, яку пов'язують з російським олігархом Григоришиним, може стати імпортером російської електроенергії в Україні.

Довідка УНІАН. Володимир Демчишин очолив Міненерговугілля 2 грудня 2014 року після тримісячної роботи в Національній комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. З 2008 по 2014 рік Демчишин працював інвест-банкіром у компанії нинішнього голови НБУ Валерії Гонтаревої «Інвестиційний капітал України».