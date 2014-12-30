У Дебальцево заблоковані 900 вагонів із вугіллям

На Донецькій залізниці (ДЗ) на сьогодні в районі Дебальцевського залізничного вузла залишаються заблокованими 900 вагонів, навантажених вугіллям, оскільки значна частина інфраструктури магістралі зруйнована, повідомили УНІАН в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«Через дії бойовиків, зокрема значне руйнування залізничної інфраструктури на сході України і неможливість пропуску вантажів на важливих напрямках, у межах Дебальцевського залізничного вузла залишаються заблокованими 900 вагонів з вугіллям, частина з яких була завантажена ще влітку», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, найбільше вагонів з вугіллям нагромадилось на станції Дебальцеве-Сортувальна - 696 вагонів, також вони містяться і на станціях Чернухіне і Вуглегірськ. «Через дії сепаратистів залізничні перевезення в межах Дебальцевської дирекції не здійснюються», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що пріоритетними напрямками для здійснення перевезень, які необхідно розблокувати в першу чергу, «Укрзалізниця» вважає ділянки Дебальцеве-Горлівка і Дебальцеве-Алчевськ, але поки що це зробити неможливо.

Згідно з повідомленням, серед об'єктів залізничної інфраструктури в рамках Дебальцевської дирекції пошкоджено пересувну машинну станцію, два локомотивні депо, відділення залізничної лікарні на станції Дебальцеве. Зокрема, в локомотивному депо Дебальцевого постраждали шість адмінбудіваель, згоріли місткості для зберігання дизельного пального, вийшли з ладу трубопроводи, згоріло 130 тонн дизельного пального. У локомотивному депо Дебальцеве-Сортувальна пошкоджено дев'ять адміністративних будівель. Наразі залізничники проводять роботи з відновлення цих депо.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам.

Станом на кінець листопада на ДЗ було заблоковано близько 15 тисяч вагонів державних вагонних компаній.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

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Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тисячі км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.