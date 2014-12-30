Україна і Росія уклали два контракти на постачання електроенергії - Міненерго РФ

Про це повідомив міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Міністерство енергетики РФ повідомляє про укладення угоди між «Інтер РАО» і «Укрінтеренерго» на експорт електроенергії з ЄЕС Росії в об'єднану енергетичну систему (ОЕС) України. Річний контракт набуває чинності з 30 грудня 2014 року і передбачає рівномірний графік постачань обсягом до 1500 МВт. Паралельно з метою надійного і безперебійного енергопостачання Криму укладено іншу угоду між дочірньою структурою "Інтер РАО" — Центром здійснення розрахунків (ЦЗР) і "Укрінтеренерго", - цитує Новака прес-служба міністерства.

Раніше про необхідність укладення прямих угод без фірм-"прокладок" говорив під час річної підсумкової прес-коніеренції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.