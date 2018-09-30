На Донбасі вилучили незаконно добуте вугілля вартістю понад 5 мільйонів гривень

Невідомі незаконно добували вугілля в Луганській області.

На Луганщині співробітники податкової міліції ДФС України повернули державі раніше вилучене незаконно добуте вугілля на суму понад 5 мільйонів гривень.

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Як повідомляє у Facebook прес-служба штабу ООС, вугілля було передано Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на виконання ухвал слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області.

«1,8 тисяч тонн вугілля вартістю понад 5 мільйонів гривень було вилучено у правопорушників та арештоване в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного видобування невстановленими особами корисних копалин загальнодержавного значення на території Мирнодолинської селищної ради Попаснянського району та Лисичанської міської ради Луганської області», - йдеться у повідомленні.

Досудове слідство у справі триває.

Наприкінці минулого року повідомлялось, що Росія різко збільшила контрабанду вугілля з окупованого Донбасу до Європи.