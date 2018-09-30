Єгипет вийшов на повне самозабезпечення газом

Раніше перехід на самозабезпечення був запланований на кінець року, але його вдалося прискорити за рахунок освоєння нових родовищ.

Єгипет припиняє імпорт газу з-за кордону у зв'язку з переходом на повне самозабезпечення.

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Як заявив міністр нафти і мінеральних ресурсів Єгипту Тарік аль-Мулла, рішення про припинення закупівель скрапленого природного газу за кордоном «стало результатом чітко продуманої стратегії, що реалізується в цілях скорочення розриву між виробництвом і споживанням шляхом укладення близько 80 угод з іноземними компаніями, що призвело до відкриття нових родовищ», передає kommersant.

Раніше перехід на самозабезпечення був запланований на кінець року, але його вдалося прискорити за рахунок освоєння нових родовищ. «Відмова від імпорту дозволить заощадити казні близько 27 млрд єгипетських фунтів ($1,5 млрд), які будуть спрямовані на економічні реформи», - сказав міністр. Подальша мета Єгипту - перетворитися в регіональний газовий центр.

Десять років тому Єгипет не тільки повністю задовольняв внутрішній попит на газ, але і експортував його в Ізраїль і Йорданію, але революція 2011 року і подальша політична та економічна нестабільність змусила уряд згорнути всі геологорозвідувальні роботи, що призвело до дефіциту газу на внутрішньому ринку.